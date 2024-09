Fortaleza x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Fortaleza e Bahia jogam neste sábado (21), válido pela 27ª rodada da Série A do Brasileiro. Os tricolores se enfrentam, às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Leão ocupa a terceira posição, com 49 pontos – quatro a menos que o líder Botafogo. Do outro lado, o Esquadrão de Aço está na sexta colocação, com 42 pontos, e busca uma vaga no G4 do Brasileirão. A Voz do Esporte fará a sua tradicional cobertura-raiz. Ela começa às 19h30, com um pré-jogo de primeira, sob o comando de Ricardo Froede.