Corinthians tem oito pendurados que podem perder o Majestoso

O Corinthians encara o Atlético Goianiense neste sábado (21/09), às 16h, na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida é de suma importância para o Timão que luta pelo rebaixamento. Contudo, com oito jogadores pendurados para o embate contra o Dragão, o Alvinegro também se atenta para não perder nenhum jogador importante para a próxima rodada, que será um clássico contra o São Paulo.

Os jogadores pendurados do Corinthians são: Hugo Souza, Matheuzinho, Hugo, Ryan, Rodrigo Garro, Romero, Pedro Raul e Talles Magno. Caso um desses jogadores receba um cartão amarelo contra o Atlético Goianiense, fica de fora do Majestoso.

Desta lista, Hugo Souza, Rodrigo Garro, Romero e Talles Magno podem ser considerado titulares. Assim, perder um de seus principais jogadores para um clássico, pode fazer muita falta para o treinador. Além disso, Ramón Díaz já disse mais de uma vez que o Brasileirão é prioridade no Timão para a temporada e quer ter força máxima em todos os jogos da competição.

Dos pendurados, Garro é o jogador que mais requer atenção, já que lidera o Corinthians em cartões amarelos no ano, com 16 em 46 jogos. O meia argentino perdeu o Majestoso do primeiro turno do Brasileiro justamente porque estava suspenso na ocasião.

Aliás, o acúmulo de cartões já prejudicam a equipe para a partida deste sábado. Afinal, o zagueiro André Ramalho cumpre suspensão contra o Dragão, justamente por conta do terceiro amarelo. Além disso, Ramón Díaz foi expulso contra o Botafogo e também não comanda a equipe neste jogo.

O clássico contra o São Paulo, que será disputado no Mané Garrincha, está marcado para o próximo dia 29 de setembro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

