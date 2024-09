Quatro jogadores do Flamengo estão na pré-lista de Dorival. Léo Ortiz é novidade

Quatro jogadores do Flamengo estão na pré-lista de convocados de Dorival Júnior para a Data-Fifa do mês de outubro. De acordo com o ”ge”, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson estão no radar do treinador da Seleção Brasileira e podem ser chamados na próxima convocação.

O regulamento da FIFA permite que os 23 jogadores sejam definidos até dez dias antes da apresentado. Contudo, os clubes com pré-convocados precisam receber a notificação com 15 dias de antecedência. Assim, a CBF já começou a informar as equipes sobre os jogadores que podem estar na lista de Dorival Júnior.

A grande novidade nesta lista é Leo Ortiz. O zagueiro vem atuando como volante no Flamengo e caiu nas graças do torcedor. Contra o Peñarol, pela Libertadores, ele acabou sendo preterido por Tite, que escolheu Pulgar para começar o embate. A decisão gerou revolta nos flamenguistas, que gostaria de ver o defensor atuando na equipe principal.

Contudo, se Leo Ortiz é surpresa, os outros três já estão na lista de Dorival há um tempo. Gerson e Fabrício Bruno estiveram entre os convocados na última lista. Enquanto isso, Ayrton Lucas defendeu a Amarelinha em março, na primeira chamada do treinador no comando da Seleção Brasileira.

Dorival convoca a Seleção Brasileira no próximo dia 27, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os jogadores se apresentam dia 7 de outubro, em São Paulo, e treinam no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até o dia 9, quando seguem para Santiago. O Brasil terá pela frente o Chile, fora de casa, dia 10, e tem pela frente o Peru, dia 15, no Mané Garrincha, em Brasília.

