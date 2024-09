Atlético-MG x RB Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG encara o RB Bragantino neste domingo (22/9), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo é o 13° colocado da competição, com 33 pontos, mas tenta se recuperar da dolorosa derrota na última rodada para o Bahia por 3 a 0, fora de casa. Já o Massa Bruta está na 12° posição e tenta melhorar sua situação na tabela. Mas para isso, precisa superar o aproveitamento ruim que possui no ano como visitante.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Globo para Minas Gerais e do Premiere.

Como chega o Atlético-MG

Para a partida de domingo, contra o Bragantino, na Arena MRV, a tendência é que Milito coloque em campo um time alternativo pensando no jogo decisivo de semana que vem contra o Fluminense pela volta das quartas de final da Libertadores. Mas, o treinador ainda tem peças importantes no departamento médico. Afinal, o volante Otávio, com lesão no ombro esquerdo, está fora. Além disso, o lateral Saravia (lesão na coxa direita) e o atacante Eduardo Vargas (panturrilha esquerda) ficaram na fisioterapia nesta semana e também não tem condições de jogo. Assim, a tendência é que o Galo tenha um time misto, mas com suas principais estrelas poupadas.

Como chega o RB Bragantino

Já o Massa Bruta tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar após cair nas copas, mas mesmo assim não consegue um bom desempenho. Afinal, no Brasileirão é apenas o 12° colocado e não consegue engatar uma sequência de vitórias para subir na tabela. Diferente do ano passado onde chegou a brigar pelo título. Para a partida contra o Galo, o volante Jadsom cumpre suspensão automática pelo terceiro amarelo. Além disso, o atacante Ivan Cavaleiro, anunciado nesta semana, ainda deve demorar um pouco para estrear já que vai aprimorar a forma física ainda.

ATLÉTICO-MG X RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 22/09/2024, às 16h(de Brasília)

ATLÉTICO-MG: Éverson, Mariano, Battaglia (Bruno Fuchs) e Junior Alonso (Lyanco) e Arana (Rubens); Fausto Vera, Alan Franco (Paulo Victor), Palacios e Bernard (Igor Gomes); Cadu e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Douglas Mendes, Lucas Cunha e Guilherme Lopes; Raul, Lucas Evangelista e Lincoln; Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: : Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Wagner Reway (SC)

