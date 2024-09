Gustavo Prado terá oportunidade no duelo do Inter contra o São Paulo

O Internacional encerrou a preparação para o duelo contra o São Paulo neste sábado (21/9). Afinal, no domingo (22/9), as equipes se enfrentam no Morumbis, às 18h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado tinha apenas uma dúvida para o embate. Quem seria o substituto de Gabriel Carvalho.

O jogador está suspenso por receber o terceiro cartão amarelo, durante a vitória Colorada diante do Cuiabá, na última rodada. Assim, Roger Machado definiu que o garoto Gustavo Prado vai começar a partida no Morumbis.

Gustavo Prado era meia na base, mas acabou deslocado para o lado neste ano. Tem a visão de jogo e a condução de bola como principais atributos. Embora jovem, desponta como nome mais próximo de Gabriel Carvalho pela característica de ser um meia adaptado pelo lado. Wanderson, Enner Valência, Hyoran e Bruno Henrique eram outros candidatos pela vaga.

Além de Gabriel Carvalho, Roger também não vai poder contar com Bruno Tabata. O camisa 17 era o susbtituto natural do titular. Afinal, ele é o principal “garçom” da era Roger, com três assistências, mas se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.

“Bruno teve uma lesão. Penso que não teve grau de extensão grande, mas demandará um tempo e teremos de esperar um pouco”, disse Roger Machado, após o jogo contra o Cuiabá.

Assim, um provável Internacional para enfrentar o São Paulo tem: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gustavo Prado, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.