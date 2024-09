Cuiabá x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Cuiabá e Cruzeiro medem forças neste domingo (22/9), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado é o penúltimo colocado, com 22 pontos e precisa da vitória desesperadamente para seguir sua briga para sair da zona de rebaixamento. Já a Raposa está na sétima colocação, com 41 pontos somados e pode entrar na zona de classificação para a Libertadores se conseguir somar três pontos fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Cuiabá

Em busca de somar a segunda vitória no comando do Dourado, o técnico Bernardo Franco tem dois problemas para escalar a equipe. Afinal, o O zagueiro Marllon se recupera de uma fibrose no músculo posterior da coxa esquerda e é dúvida. Assim, se não reunir condições, Bruno Alves será o escolhido para iniciar como titular. Além disso, Isidro Pitta é desfalque confirmado pelo acúmulo de cartões amarelos. O mais cotado para herdar a vaga é Derik Lacerda, que exerceu a função no empate sem gols diante do Juventude.Por fim, o atacante André Luís, em recuperação de uma hérnia de disco, segue fora.

Como chega o Cruzeiro

Já o Cruzeiro também terá alguns desfalques. Como por exemplo, o volante Matheus Henrique. Ele está com a delegação que foi direto do Paraguai para Cuiabá, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e está fora. Lucas Silva e Ramiro são as opções para a vaga. Além disso, fica à duvida em relação à Walace. Com quadro agudo de amigdalite, ele foi desfalque no Paraguai e tende a seguir dessa forma em Cuiabá. Japa, Juan Dinenno, Kaique Kenji, Rafa Silva e Vitinho seguem entregues ao departamento médico. Também estão fora da relação para domingo o lateral-direito Dorival, o meia Jhosefer e o atacante Tevis, que estão com o sub-20 para a disputa da final do Brasileirão.

CUIABÁ X CRUZEIRO

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Data e horário: 22/8/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves (Marllon), Alan Empereur e Ramón; Lucas Mineiro, Max (Fernando Sobral) e Lucas Fernandes; Clayson, Jonathan Cafú e Derik Lacerda. Técnico: Bernardo Franco.

CRUZEIRO:Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Romero e Walace; Veron, Matheus Pereira e Dineno; Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Flavio Rodrigues De Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

