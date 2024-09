Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 18h30 (de Brasília). O Imortal, na segunda parte da tabela, tem 28 pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro, que vai entrar em campo com o time reserva, tem 45.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida.

Como está o Grêmio

O Grêmio, que terá o interino Marcelo Salles, ex-Flamengo, na beira do campo (por conta da suspensão de Renato Gaúcho), vai para a partida com a defesa modificada. Afinal, Jemerson, suspenso, e Rodrigo Ely, lesionado, não ficam à disposição. Assim, os titulares serão Gustavo Martins e Kannemann, que retornam de suspensão. No meio-campo e no ataque, o Tricolor Gaúcho terá Monsalve, Cristaldo e Soteldo e Braithwaite.

Como está o Flamengo

Com foco no jogo de volta das quartas de final da Libertadores contra o Peñarol na próxima semana, o Flamengo encara o Grêmio sem os titulares. Aliás, 12 jogadores ficaram no Rio de Janeiro se preparando para o confronto no Uruguai. Assim, em Porto Alegre, o Mais Querido terá em campo alguns jogadores com pouca minutagem, como Cleiton e Matheus Gonçalves.

O atacante Gabigol, que ainda está sob cuidados da fisioterapia do clube por conta de uma fibrose na coxa direita, não vai para o jogo.

GRÊMIO X FLAMENGO

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data e hora: 22/09/2024, 18h30 (de Brasília)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi; Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Marcelo Salles (auxiliar).

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Alcaraz e Evertton Araújo; Lorran, Matheus Gonçalves e Carlinhos. Técnico: Tite.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Evandro De Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

