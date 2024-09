Vasco x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

Com expectativa de quebra de recorde de público no ano no Brasil, Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. O palco deste clássico nacional é o Mané Garrincha, em Brasília (DF), já que o Cruz-Maltino vendeu o mando de campo.

O duelo coloca frente a frente dois times que vêm em boa fase. Afinal, o time carioca comemora a vaga na semifinal da Copa do Brasil e os seis jogos de invencibilidade no Brasileirão (3 V e 3 E). Já o Verdão, apesar de estar eliminado nas Copas (do Brasil e Libertadores), vem embalado no Campeonato Brasileiro, ostentando o mesmo período sem perder (4V e 2E) do que o rival desde domingo.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela TV Globo (RJ e parte da rede) na TV aberta e pelo Premiere no sistema Pay-Per-View.

Como chega o Vasco

O time da Colina vem embalado para o jogo em Brasília. Além de estar na semifinal da Copa do Brasil, ainda poderá contar novamente com o zagueiro João Victor, que cumpriu suspensão nas últimas duas partidas. Assim, ele deve retomar a vaga ocupada por Léo no período.

No meio-campo, Mateus Carvalho deve reaver a titularidade de Juan Sforza, visando mais combatividade no setor. Coutinho, que voltou a atuar no último domingo (15), sendo, inclusive, o herói no empate em 1 a 1 com o Flamengo, deve seguir no banco.

A tendência, porém, é que ele ganhe mais minutos – contra o Fla, foram 16 mais os acréscimos. Além disso, o técnico Rafael Paiva pode promover uma estreia. Afinal, o suíço Maxime Dominguez, que até ficou no banco no Clássico dos Milhões, está novamente relacionado.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras terá novidades para encarar o Vasco, em Brasília. A principal dúvida para o confronto é em relação ao substituto de Estêvão, lesionado. Rony e Raphael Veiga despontam como os favoritos a assumirem o lugar do principal jogador da equipe neste Brasileirão. Caso o camisa 10 seja escolhido, Felipe Anderson será deslocado para o lado direito.

Contudo, se o meia acabar escalado, Maurício é quem jogará mais aberto. A outra mudança certa é a de Vanderlan no lugar de Caio Paulista. Afinal, o titular foi expulso contra o Criciúma e dará lugar ao garoto no duelo contra o Cruz-Maltino.

Recorde de público no Brasil ou no Brasileirão

Há a expectativa pela quebra de recorde de público no futebol Brasileiro no ano. Atualmente, o ranking é liderado pelo jogo Flamengo 1 x 0 Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, que levou 60.839 pagantes (65.662 presentes) ao Maracanã.

Até 20h da última sexta (20), mais de 60 mil ingressos já haviam sido comercializados. Dessa forma, a tendência é que Vasco x Palmeiras chegue, ao menos, ao topo do ranking de público do Brasileirão. O líder neste quesito é uma partida também disputada no Mané Garrincha: Flamengo 2 x 1 Criciúma, pela 17ª rodada, com 60.127 pagantes.

VASCO x PALMEIRAS

Brasileirão-2024 – 27ª rodada

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: 22/9/2024, domingo, às 16h (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Payet; Rayan (Emerson Rodríguez), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Rony (Raphael Veiga), Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

