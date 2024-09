Corinthians vence o Atlético-GO na estreia de Depay

O torcedor do Corinthians viveu uma tarde inesquecível neste sábado (21), na Neo Química Arena. O time jogou um segundo tempo muito bom, derrotou o Atlético-GO por 3 a 0 e, de quebra, o astro holandês Memphis Depay estreou com a camisa alvinegra. O atacante entrou na segunda etapa, quando o Timão já construira o placar, com ambos os gols de Angel Romero. O terceiro foi de Garro. Com o resultado, os anfitriões chegaram aos 28 pontos e encerraram a partida na 17ª posição na tabela. O Dragão segue em último, com 18.

O Corinthians, em resumo, volta a campo na próxima terça-feira (24), novamente em casa, diante do Fortaleza, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Atlético-GO, todavia, joga apenas no domingo (29), diante do Fluminense, em Goiânia (GO).

Corinthians desafoga no fim do primeiro tempo

Além de suas próprias limitações técnicas, o Corinthians também esbarrou na ansiedade no primeiro tempo. Com a necessidade de vencer em casa o lanterna da competição, o Timão errou passes fáceis, errou muito e criou pouco na primeira parte do jogo.

A prova disso é que, com meia hora de bola rolando, apenas um chute de Romero ameaçou o gol adversário. Como visitante, o Atlético-GO encontrou até momentos de conforto e chegou perto de abrir o placar com Luiz Fernando.

Quando tudo parecia caminhar para um decepcionante 0 a 0, já nos acréscimos Romero completou com cabeçada certeira escanteio cobrado por Garro e abriu o placar

Depay entra no segundo tempo

Inegavelmente mais tranquilo em campo, o Corinthians voltou bem no segundo tempo. Com o domínio das ações, o Timão, em suma, chegou ao segundo gol naturalmente. Aos nove minutos, Yuri Alberto fez bela jogada e passou para Romero, que driblou o goleiro e fez 2 a 0.

A partir daí o torcedor corinthiano passou a ter como objetivo, afinal, ver o astro Memphis Depay em campo. E o astro holandês entrou aos 21 minutos. Sete minutos depois, ademais, quase que o holandês causou uma catarse coletiva no estádio ao se esticar muito e não alcançar por pouco um cruzamento de Carrilo.

O terceiro gol, por fim, foi um golaço. Coronado deu belo passe e achou Garro, que tocou com categoria na saída de Pedro Rangel e deu números finais ao placar.

CORINTHIANS 3 x0 ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data: 21/9/2024

CORINTHIANS: Hugo Souza, Fagner, Cacá, Gustavo Henrique e MAtheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, Charles (Carrilo, 21’/2ºT) e Garro; Romero (Héctor Hernández, 32’/2ºT) e Yuri Alberto (Memphis Depay, 21’/2ºT). Técnico: Emiliano Díaz

ATLÉTICO-GO: Pedro Rangel, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney, 33’/2ºT), Baralhas, Alejo Cruz (Lacava, 33’/2ºT), Campbell (Shaylon,33’/2ºT) e Luiz Fernando (Janderson, 30’/2ºT); Hurtado (Derek, 30’/2ºT). Técnico: Umberto Louzer

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões amarelos: José Martínez (COR), Campbell, Alix Vinícius, Luiz Fernando, Gonzalo Freitas (ATG)

