Com gol de Mosquito, Vitória bate o Juventude e deixa o Z4 do Brasileirão

O Vitória chegou ao segundo triunfo seguido no Brasileirão ao derrotar o Juventude, neste sábado (21), por 1 a 0, no Barradão. Gustavo Mosquito, cobrando pênalti, foi o autor do gol da vitória, no que foi seu primeiro tento com a camisa do Leão.

O resultado faz o time de Salvador pegar o elevador na tabela. Afinal, a equipe pula de 18º para 15º, ganhando três posições e, consequentemente, deixando a zona do rebaixamento, ao menos até o fim deste sábado.

LEIA MAIS: Corinthians vence o Atlético-GO na estreia de Depay

O jogo

Fazendo uso da força de seu estádio, o Vitória tomava as rédeas do jogo. No primeiro grande momento, Gabriel fez uma defesaça em lindo chute de Matheusinho, principal jogador do Leão em campo. A bola ia no ângulo, mas o goleiro do Juventude fez uma intervenção providencial, com a ponta dos dedos, aos 17′.

O jogo parecia que ia para o intervalo zerado. Até que Yan Souto vacilou e Carlos Eduardo disparou rumo à área, driblando Gabriel, aos 44′. O goleiro chegou atrasado e deu um carrinho no atacante, mas o árbitro Bráulio da Silva Machado deixou o lance seguir pois Raúl Cáceres ainda poderia fazer o gol. O jogador, porém, perdeu a chance, com o árbitro indo ao VAR e marcando o pênalti para o time da casa.

Demonstrando confiança, Gustavo Mosquito pediu a bola e foi para a cobrança, anotando seu primeiro gol com a camisa do Vitória. O ex-corintiano bateu rasteiro, no meio, iludindo Gabriel.

Na etapa final, mesmo na frente do placar, o Vitória seguia melhor, criando as melhores oportunidades. Numa delas, Matheusinho acertou o travessão do Juventude, quase ampliando o marcador.

O técnico Jair Ventura promoveu mudanças, colocando o Juve no ataque. O Vitória, em resposta, se retraiu, chamando o adversário para seu campo, visando buscar, então, os contra-ataques. Nenhum deles foi efetivo, porém. A equipe gaúcha chegou a assustar em cabeçada de Zé Marcos, mas o zagueiro errou o alvo e mandou para fora, no que foi a última chance do jogo. Ao apito final, festa da torcida com os jogadores do Vitória no Barradão.

Próximos passos

O Vitória só volta a campo no próximo domingo (29), quando visita o Inter, no Beira-Rio, pela 28ª rodada. O time é o 15º na tabela, com 28 pontos – mesma pontuação do Corinthians, primeiro time dentro do Z-4.

Já o Juventude, que também só tem o Brasileirão pela frente, fica em 11º, com 32 pontos. A equipe Jaconera recebe o Red Bull Bragantino na próxima rodada, no Alfredo Jaconi, também no domingo.

VITÓRIA 1 x 0 JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 27ª rodada

Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)

Data e hora: 21/9/2024, às 16h (de Brasília)

VITÓRIA: Muriel; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Filipe Machado (William Oliveira, 17’/2ºT), Luan (Ricardo, 26’/2ºT) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito (Hugo José, 27’/2ºT), Janderson (Lawan, 27’/2ºT) e Carlos Eduardo (Everaldo, 17’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Yan Souto (Oyama, 21’/2ºT), Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Gabriel Inocêncio, 33’/2ºT); Lucas Barbosa (Luís Mandaca, 33’/2ºT), Edson Carioca (David, 21’/2ºT) e Gilberto (Carrillo, 21’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.

Gols: Gustavo Mosquito, 45+2’/1ºT (1-0);

Árbitro: Bráulio Da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Carlos Eduardo, Janderson, Matheusinho (VIT); Zé Marcos, Gabriel, Jadson, Lucas Barbosa (JUV)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.