Ypiranga x Londrina: onde assistir, escalações e arbitragem

De olho na briga pelo acesso e em busca da primeira vitória no quadrangular da Série C, o Ypiranga enfrentará neste domingo (22) o Londrina. O jogo será no Estádio Colosso, no Rio Grande do Sul.

Ypiranga e Londrina voltarão a se enfrentar após o empate por 2 a 2 na terceira rodada. Os dois times estão em terceiro e quarto lugares, respectivamente no Grupo B.

Onde assistir:

Dazn e o canal Nosso Futebol transmitem ao vivo.

Como chega o Ypiranga

Em terceiro lugar no Grupo B, com três pontos em três rodadas, o time gaúcho segue sonhando com o acesso à segunda divisão. No entanto, o ataque precisa melhorar, já que marcou apenas dois gols na fase final da Série C. O atacante Jhonathan Ribeiro é a principal esperança de gols.

Como chega o Londrina

Em último no Grupo B, o time paranaense também busca o acesso, mas conquistou apenas um ponto, com duas derrotas e um empate. Iago Teles está fora por suspensão, e o técnico Claudinei ainda não definiu o atacante titular, com dúvidas entre Henrique e Everton Moraes.

YPIRANGA X LONDRINA

Campeonato Brasileiro Série C – Quarta rodada do quadrangular final

Local: Colosso da Lagoa – Erechim (RS)

Data e horário: 22/9/2024, domingo, às 18h30 (de Brasília)

YPIRANGA: Allan; Gedeílson, Fernando, Heitor e Willian Gomes; Lucas Marques, Caio Mello e Alisson Taddei; Mateus Anderson (Miradinha), Zé Vitor e Jhonatan Ribeiro. Técnico: Thiago Carvalho

LONDRINA: Gabriel Félix; Thiago Ennes, Rayan, Rayan Ribeiro e Maurício; Tauã, Kadi (Marthã) e Rafael Longuine; Calyson, Daniel Amorim e Everton Moraes (Henrique). Técnico: Claudinei Oliveira

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Lehi Sousa Silva (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

