Milito iguala números de jogos de Felipão no Atlético: confira aproveitamento

O técnico Gabriel Milito igualou na partida contra o Fluminense, pelas quartas de final da Libertadores, o número de jogos de seu antecessor, Felipão. Assim, tanto o ex-treinador quanto o atual comandante do Atlético têm o mesmo aproveitamento.

Milito, aliás, completou 41 jogos à frente do Galo. Ele estreou no primeiro jogo da final do campeonato estadual contra o Cruzeiro, neste ano. São quase seis meses de trabalho no Atlético.

Até o momento, Milito acumula 18 vitórias, 13 empates e 10 derrotas, com aproveitamento de 54,4%. O time marcou 61 gols e sofreu 50. Todavia, o argentino conquistou o campeonato estadual e segue na disputa pela Copa do Brasil e Libertadores.

No entanto, Felipão comandou o Atlético por nove meses e chegou à última rodada do Brasileirão de 2023 ainda com chances de título.

Números dos treinadores pelo Atlético

Milito

41 jogos

18 vitórias

13 empates

10 derrotas

Felipão

41 jogos

19 vitórias

10 empates

12 derrotas

