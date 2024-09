Volante do Fluminense deixa Maracanã de ambulância

O volante Nonato, do Fluminense, precisou deixar o Maracanã de ambulância antes mesmo do fim do clássico com o Botafogo, disputado neste sábado (21), e vencido pelo Glorioso por 1 a 0. Ele se envolveu num choque de cabeça com o lateral adversário Marçal e foi para o Hospital Quinta D’or, na zona norte do Rio de Janeiro, onde passará a noite internado, segundo informações do “ge”.

O lance ocorreu pouco antes dos acréscimos do segundo tempo. Nonato, que entrara aos 22′ da etapa final, foi disputar bola aérea com Marçal e chegou antes. No entanto, o lateral botafoguense cabeceou em cheio o rosto do meia tricolor, que caiu sentindo dores e sangrando. Ele chegou a ficar desacordado por alguns momentos, segundo informações do próprio clube.

Os jogadores de ambas as equipes demonstraram preocupação instantânea e a ambulância prontamente entrou em campo, dando início ao protocolo de possível concussão da CBF. Nela, o jogador deixa o campo sem poder voltar e os times ganham uma substituição extra. Isso mesmo com ou sem a realização das cinco previstas em regra.

O lance acabou dando outros contornos ao jogo, já que Felipe Melo, o eleito para ser a sexta substituição do Fluminense, cometeu erro grave. Já nos acréscimos, pouco depois de entrar, ele perdeu bola dentro da própria grande área, com Gregore servindo Luiz Henrique no gol solitário no Maracanã neste sábado (21).

Fluminense não revela estado do jogador

O Fluminense desejou pronta recuperação a Nonato utilizando suas redes sociais, mas ainda não revelou o estado de saúde do jogador.

“Estamos na torcida para que não seja nada grave com o nosso volante Nonato. Todos juntos com você, Guerreiro”, diz o comunicado, emitido com o jogo ainda em andamento.

