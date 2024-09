Vasco x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (22), às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. O palco deste clássico nacional é o Mané Garrincha, em Brasília (DF), já que o Cruz-Maltino vendeu o mando de campo. Há expectativa de quebra de recorde de público no ano no Brasil,

O duelo coloca frente a frente dois times que vêm em boa fase. Afinal, o time carioca comemora a vaga na semifinal da Copa do Brasil e os seis jogos de invencibilidade no Brasileirão (3 V e 3 E). Já o Verdão, apesar de estar eliminado nas Copas (do Brasil e Libertadores), vem embalado no Campeonato Brasileiro, ostentando o mesmo período sem perder (4V e 2E) do que o rival desde domingo. A Voz do Esporte transmite a partir das 14h30 (de Brasília). O pré-jogo e a narração está com Ricardo Froede.