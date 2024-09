Vic Albuquerque celebra após título: ‘Orgulho de representar o Corinthians’

Corinthians ficou com o título do Campeonato Brasileiro Feminino - (crédito: Foto: Corinthians Flickr)

Uma das líderes do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro Feminino 2024, a meia Vic Albuquerque destacou, após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, neste domingo, na Neo Química Arena, o quanto valoriza vestir a camisa do Timão.

“Fiz minhas escolhas e tenho orgulho de representar o Corinthians. Quero continuar fazendo parte dessa história. Treinei muito, e minha maior força é dentro da área. Foi uma temporada difícil, em que precisei assumir a liderança do time, mas a equipe confiou em mim”, afirmou.

A final contou com casa cheia em Itaquera, com mais de 44 mil torcedores na Neo Química Arena. Vic Albuquerque celebrou o momento.

“É um privilégio enorme. Na final, chorei de emoção. Depois de anos, consegui trazer meus sobrinhos. Nunca imaginei jogar para 44 mil pessoas. Isso é muito especial para mim, para o time e para o futebol feminino”, concluiu a jogadora que, após defender o Real Madrid, retornou ao Corinthians.

