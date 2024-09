Grêmio x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Neste domingo (22), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogam Grêmio e Flamengo. O jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 18h30 (de Brasília). O Imortal, na segunda parte da tabela, tem 28 pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro, que vai entrar em campo com o time reserva (os titulares estão treinando para a Libertadores), tem 45, no G4. A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo e a Jornada Esportiva da emissora campeã do Prêmio Aceesp de melhor mídia esportiva digital de 2023, começa bem antes, às 17h (de Brasília) com um pré-jogo sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.