Rebeca Andrade revela que quase encerrou carreira após Paris

Maior atleta olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade revelou neste domingo que escreveu uma carta de despedida do esporte em março, quando pensava que encerraria sua carreira ao fim do ciclo olímpico que culminou nos Jogos de Paris-2024. Ela publicou a carta em suas redes sociais e garantiu que a aposentadoria ficará para o futuro.

Rebeca fez a publicação após participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado em João Pessoa. Na competição, ela conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas neste domingo. A presença no Brasileiro encerrou oficialmente o atual ciclo olímpico para a brasileira, que havia brilhado na capital francesa.

Em Paris, ela obteve um ouro, duas pratas e um bronze, chegando a seis medalhas olímpicas na carreira. Ela ultrapassou os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt, que têm cinco - Isaquias Queiroz empatou esse número - para se tornar a mais condecorada atleta olímpica da história do País.

Em sua carta, a ginasta afirmou estar cansada e que pretende se recuperar física e mentalmente em suas férias, a partir de agora. "No dia 16/03/2024, em um momento de tristeza e mágoa, eu escrevi uma carta de despedida para a ginástica no notas do meu celular. Eu tinha certeza que esse seria o meu ultimo ciclo olímpico, tudo terminaria depois de Paris e nessa carta eu estava falando comigo mesma, colocando pra fora coisas que pessoas me disseram e que me machucaram, mesmo eu sabendo quem eu sou", escreveu Rebeca em seu perfil no Instagram.

Depois desta introdução, ela publicou um trecho da carta. "Por causa de uma frase, falaram que o sucesso subiu a minha cabeça. Por causa de uma proposta, fui chamada de ingrata e egoísta. Por causa de uma palavra tirada de contexto em uma entrevista, zombaram de mim e disseram que eu estava no país errado e essas coisas doeram em mim, principalmente por saber que eu não sou assim, as pessoas que olharam pra mim por um ângulo errado. Mas tudo bem, o mundo é assim, eu faço muito e penso em todos, mas às vezes preciso pensar em mim, e não é tão errado assim!"

A atleta, contudo, afirmou que superou o momento difícil com a ajuda de amigos e familiares. "Por causa de um abraço, eu não desisti. Por causa de uma conversa, eu evoluí. Por causa de um cuidado, eu persisti. E hoje eu sou feliz observando o orgulho dos que são importantes e que eu amo com todo o meu coração, vendo que eu venci! Venci as minhas barreiras, venci os meus pensamentos negativos, venci os dias ruins..."

Por fim, a brasileira disse estar ansiosa para as férias para poder dar início ao novo ciclo olímpico, que culminará nos Jogos de Los Angeles-2028. "Eu estou MEGA ansiosa para as minhas férias, pra me conectar ainda mais comigo mesma, cuidar MUITO do meu corpo, da minha mente e ser uma Rebeca ainda melhor pra mim e, consequentemente, para vocês. Obrigada Deus, família, equipe, clube, amigos, patrocinadores e a todos pelo carinho e torcida de sempre! Meu ciclo esportivo de 2024 foi lindo e brilhante, mas o meu ciclo pessoal foi GIGANTE! Logo mais eu estou de volta!"