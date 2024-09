Em busca de acesso, Santos roda a faixa de capitão

Giuliano foi um dos capitães do Santos na temporada 2024 - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram Santos)

Naquela que pode ser a temporada mais importante da história do Santos, o Peixe tem rodado a faixa de capitão. Afinal, o Alvinegro disputa a Série B pela primeira vez e precisa do acesso para não se complicar demais nas finanças e, claro, voltar ao hall dos gigantes do futebol brasileiro.

A decisão também foi motivada por um pedido pessoal do volante Diego Pituca. Apesar da idolatria e da importância em campo, o camisa 21 pediu para dividir a responsabilidade com os colegas de Santos.

Ao longo da temporada 2024, inclusive, o Santos disputou 43 jogos (27 pela Série B e 16 pelo Paulistão). Pituca segue como líder na utilização da braçadeira: 16. Além dele, Rincón, Gil, Schmidt, Giuliano e Guilherme também foram capitães em jogos do Peixe.

“O Fábio Carille optou por me dar a braçadeira para dividir responsabilidade. Foi Gil, hoje eu. Todos podem representar a capitania do Santos. Faz parte do nosso trabalho”, comentou Giuliano.

O Santos volta campo agora nesta segunda-feira (23), quando recebe o Novorizontino pela 28ª rodada da Série B, às 21h. Os dois, aliás, brigam ponto a ponto pela liderança da competição. Os visitantes lideram com 50 pontos, enquanto o Peixe soma 49.

Jogos do Santos em 2024

Botafogo-SP 0 x 1 Santos (Pituca capitão)

Santos 3 x 1 Ponte Preta (Pituca capitão)

Palmeiras 2 x 1 Santos (Rincón capitão)

Água Santa 0 x 1 Santos (Pituca capitão)

Santos 2 x 0 Guarani (Pituca capitão)

Santos 1 x 0 Corinthians (Pituca capitão)

Mirassol 2 x 2 Santos (Rincón capitão)

São Paulo 0 x 1 Santos (Pituca capitão)

Santos 1 x 2 Novorizontino (Pituca capitão)

Santos 2 x 1 São Bernardo (Pituca capitão)

Red Bull Bragantino 1 x 0 Santos (Pituca capitão)

Santos 3 x 2 Inter de Limeira (Rincón capitão)

Santos 0 (4) x (2) 0 Portuguesa (Pituca capitão)

Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino (Pituca capitão)

Santos 1 x 0 Palmeiras – Otero (Pituca capitão)

Palmeiras 2 x 0 Santos (Pituca capitão)

Série B

Santos 2 x 0 Paysandu – Pedrinho e Guilherme (Pituca capitão)

Avaí 0 x 2 Santos – Chermont e Furch (Pituca capitão)

Santos 4 x 1 Guarani – Guilherme, Pituca, Morelos e Giuliano (Pituca capitão)

Amazonas 1 x 0 Santos (Pituca capitão)

Ponte Preta 1 x 2 Santos – Giuliano e Gil (Pituca capitão)

Santos 4 x 0 Brusque – Patati, Giuliano, Bigode e Morelos (Pituca capitão)

América-MG 2 x 1 Santos – Bigode (Pituca capitão)

Santos 1 x 2 Botafogo-SP – Joaquim (Pituca capitão)

Novorizontino 3 x 1 Santos – Pituca (Pituca capitão)

Operário 1 x 0 Santos (Pituca capitão)

Santos 2 x 0 Goiás – GC e Bigode (Pituca capitão)

Mirassol 0 x 0 Santos (Pituca capitão)

Santos 1 x 0 Chapecoense – Bigode (Pituca capitão)

Ceará 0 x 1 Santos – Otero (Pituca capitão)

Santos 2 x 0 Ituano – Pituca e Guilherme (Pituca capitão)

Vila Nova 1 x 1 Santos – Furch (Pituca capitão)

Santos 4 x 0 Coritiba – Giuliano, Guilherme, Furch (P) e Pedrinho (Pituca capitão)

CRB 1 x 1 Santos – Serginho (Pituca capitão)

Santos 1 x 1 Sport – Guilherme (Pituca capitão)

Paysandu 0 x 3 Santos – Guilherme (2) e Patati (Pituca capitão)

Santos 0 x 1 Avaí (Pituca capitão)

Guarani 1 x 1 Santos – Escobar (Pituca capitão)

Santos 0 x 0 Amazonas (Gil capitão)

Santos 2 x 2 Ponte Preta – Giuliano e Basso (Giuliano capitão)

Brusque 0 x 1 Santos – Wendel (Pituca capitão)

Santos 2 x 1 América-MG – Wendel e Chermont (Schmidt capitão)

Botafogo-SP 0 x 1 Santos- Giuliano (Guilherme capitão)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.