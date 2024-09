Abel, do Palmeiras, brinca sobre descanso e cita briga pelo título: ‘Um jogo de cada vez’

O t..cnico Abel Ferreira, da SE Palmeiras, em jogo contra a equipe do CR Vasco da Gama, durante partida v..lida pela vig..sima s..tima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena BRB Man.. Garrincha. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Embalado e na caça ao líder Botafogo, o Palmeira alcançou a marca de cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Isso acontece justamente no momento em que a equipe paulista deixou as Copas e só tem a competição de pontos corridos até o fim da temporada. Assim o técnico Abel Ferreira revelou que está mais com semanas cheias para treinar o time.

“A primeira parte da pergunta é que focamos no que controlamos e temos tempo para treinar e viver. Isso nos dá, de uma certa forma, uma felicidade interior, focados no treino, estamos 100% focados no jogo e quando ir para casa focar na nossa família. O lado emocional tem a ver com o desligar a ficha e descansar”, disse Abel Ferreira.

“Eu me sinto mais leve, tranquilo, durmo melhor, não tem tanta viagem. Minha esposa agradece, fala que estou mais bem humorado em casa, isso é bom. Esse descanso nos dá anos de vida”, completou.

Com o resultado, o Alviverde está com 53 pontos, três atrás do líder. Abel acredita que o Palmeiras está na briga pelo tricampeonato, porém prefere adotar cautela e buscar um jogo de cada vez. Na próxima rodada, aliás, o time mede forças com o Atlético-MG, dia 28 (sábado), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, estádio do Guarani.

“É jogar um jogo de cada vez. Como eu disse da última vez, é um jogo de cada vez. Nesse momento o Botafogo está na frente e por mérito próprio, por mérito da direção, por seu treinador, jogadores… O Palmeiras entra em tudo que entra para brigar. Felizmente ou infelizmente, estamos fora das copas”, analisou.

