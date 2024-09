Grêmio vence o Flamengo e respira na briga contra a degola

O Grêmio confirmou o favoritismo e derrotou o Flamengo por 3 a 2, na noite deste domingo (22), em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. Cristaldo, Braithwaite e Diego Costa anotaram os gols da vitória gremista na Arena, enquanto Matheus Gonçalves e Felipe Teresa descontaram para o Rubro-Negro.

Com o resultado, o Grêmio subiu para os 31 pontos e está em 12º lugar. Assim, o Tricolor se distanciou da zona de rebaixamento, que no momento é aberta pelo Corinthians. O Timão tem 28 pontos, mas dois jogos a mais: 27 a 25. O Flamengo por sua vez está estacionado em quarto lugar, nos 45 pontos, a 11 do líder Botafogo. Assim, o foco passa a ser uma vaga no G6, bem como faturar uma das Copas.

Aliás, é por conta do foco na partida contra o Peñarol, que o Flamengo deixou 12 jogadores no Rio de Janeiro. Além disso, não pôde contar com cinco lesionados: Michael, Viña, Cebolinha, Pedro e Luiz Araújo. O Grêmio, por sua vez, não teve o treinador Renato Portaluppi, suspenso.

Confira a tabela do Brasileirão

Como foi a partida

O Flamengo começou melhor na partida, afinal, teve mais posse de bola, passes e finalizações. O meia argentino Alcaraz foi quem levou mais perigo, mas chutou fraco. No entanto, quem abriu o placar foi o Grêmio. Aos 11, João Pedro ganhou dividida com Allan, e a bola sobrou para Cristaldo, que acertou um belo chute de fora da área.

O Flamengo não sentiu o gol. Muito pelo contrário. Inclusive, o Rubro-Negro voltou a ter boas chances. Em uma delas, Cleiton mandou para fora. Pouco depois, aliás, o argentino Alcaraz apareceu novamente, agora servindo Matheus Gonçalves. O menino fez linda jogada pela esquerda, driblou João Pedro e marcou um lindo gol.

Ainda no primeiro tempo, o Grêmio acertou a trave com João Pedro, enquanto o Flamengo desperdiçou boas oportunidades com Carlinhos e Ayrton Lucas.

Flamengo e Grêmio voltaram do intervalo com as mesmas formações. No entanto, foi o Grêmio quem retornou mais perigoso. Aos oito, Soteldo cruzou rasteiro para Monsalve, que quase marcou. No minuto seguinte, Villasanti cruzou da esquerda, Reinaldo finalizou, Matheus Cunha afastou mal, e a bola sobrou para Braithwaite, que só empurrou para o fundo das redes.

A situação do Tricolor ficou ainda melhor quatro minutos mais tarde, quando Carlinhos foi expulso por falta em Kannemann. Dessa forma, o Fla ficou sem centroavante para a partida, afinal, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol já estavam fora.

Com um a mais, em casa e diante de um rival com mais de 15 desfalques, o Grêmio sabia que a vitória estava encaminhada. Ainda assim, fez o terceiro gol. Aos 37 minutos, Monsalve tocou para Edenílson, que cruzou para Diego Costa fazer o terceiro do Tricolor. Nos acréscimos, o Fla descontou: Evertton Araújo fez grande jogada individual e finalizou. Marchesin deu rebote, e a bola sobrou para Felipe Teresa, que tinha acabado de entrar, empurrar de cabeça. Na sequência, Felipe Yan quase empatou.

Próximos compromissos

O Grêmio volta a campo agora na próxima quarta-feira (25), quando recebe o Criciúma em partida atrasada do próprio Brasileirão. Já no final de semana, visita o líder Botafogo. O Flamengo, por sua vez, visita o Penãrol pela Libertadores e recebe o Athletico-PR no torneio nacional, nesta ordem.

GRÊMIO X FLAMENGO

Brasileirão-2024 – 27ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e horário: 22/9/2024, às 18h30 (de Brasília)

Gols: Cristaldo, aos 11’/1ºT (1-0); Matheus Gonçalves, aos 24’/1ºT (1-1); Braithwaite, aos 10’/2ºT (2-1); Diego Costa, aos 37’/2ºT (3-1) e Felipe Teresa, aos 46’/2ºT (3-2)

Público e renda: 18.049 presentes/ R$ 1.260.953,00

GRÊMIO: Marchesin; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo (Mayk, aos 41’/2ºT) ; Villasanti, Dodi e Monsalve (Aravena, aos 41’/2ºT); Soteldo (Pepê, aos 41’/2ºT) , Cristaldo (Edenilson, aos 28’/2ºT) e Braithwaite (Diego Costa, aos 28’/2ºT) Técnico: Marcelo Sales

FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley (Daniel Sales, aos 51’/2ºT), David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Lorran (Wallace Yan, aos 30’/2ºT) , Alcaraz (Felipe Teresa, aos 40’/2ºT) e Matheus Gonçalves; Carlinhos Técnico: Tite

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Evandro De Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP)

Cartões Amarelos: João Pedro (GRE)

Cartões Vermelhos: Carlinhos, aos 13’/2ºT

