Thiago Maia exalta a fase positiva do Internacional

Internacional derrota o São Paulo no MorumBIS e sonha com uma briga na Libertadores - (crédito: Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Neste domingo (22), o Internacional derrotou o São Paulo por 3 a 1, no MorumBIS, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar foi construído de forma contundente pela equipe de Roger Machado, que saiu atrás e encontrou forças para reagir e vencer o adversário fora de casa.

Logo depois do confronto, o meio-campo Thiago Maia, autor de um dos gols da vitória, exaltou o momento da equipe, principalmente na campanha de recuperação do Colorado, que teve muitos problemas no extracampo devido as enchentes no Rio Grande do Sul.

“Não só o Inter, mas o Rio Grande sofreu e agora demos a volta por cima. Feliz com a fase que estamos vivendo. Coletivo bem faz o individual aparecer. Muito difícil fazer os três pontos aqui dentro. Agora, é descansar para o próximo jogo.”

Vale citar, que o Internacional chegou a marca de seis jogos sem perder no Brasileirão 2024. Sendo assim, o Colorado deu um salto na classificação e agora está na oitava colocação, com 41 pontos. Desde o revés contra o Atlético-GO são cinco vitórias e um empate.

De olho na briga por uma vaga na Libertadores da América, o Internacional volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (25), quando encara o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

