Cássio lamenta empate do Cruzeiro e analisa próximos jogos no Mineirão

O Cruzeiro desperdiçou uma grande oportunidade de entrar no G5 ao empatar com o Cuiabá fora de casa. Contudo, se não fosse o goleiro Cássio, a situação poderia ser pior; afinal, ele salvou o time mineiro da derrota.

Cássio, aliás, ainda no primeiro tempo, salvou o Cruzeiro em pelo menos três oportunidades. Assim, o goleiro falou com a imprensa no final da partida e elogiou Walter, do Cuiabá.

Veja como foi o jogo: Em jogo morno, Cruzeiro só empata com Cuiabá na Arena Pantanal

“Infelizmente, a gente não conseguiu um resultado positivo. Até, no final, tivemos uma chance que o Walter acabou defendendo e evitando a nossa vitória, mas acho que o resultado foi positivo. É difícil jogar aqui; o clima é bem complicado. Estava conversando com o Walter e acho que pontuar fora de casa é importante também”, disse Cássio.

Cruzeiro terá dois jogos seguidos no Mineirão

Agora, o time mineiro vira a chave e enfrentará o Libertad em casa, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 e tem uma boa vantagem. No entanto, no Brasileirão, terá pela frente o Vasco. Ambos os jogos serão no Mineirão.

“O próximo jogo é em casa, né? Os dois, pela Sul-Americana e depois pelo Campeonato Brasileiro, é ganhar. É importante se manter na parte de cima da tabela e, pelo que aconteceu no jogo, o resultado foi justo”, resumiu Cássio.

