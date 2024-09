Criciúma bombardeia na segunda etapa, para em Mycael e apenas empata com o Athletico

Após primeiro tempo pouco empolgante, Criciúma cresce no segundo tempo, mas para em goleiro Mycael, do Athletico - (crédito: Foto: Divulgação/CAP)

Athletico e Criciúma ficaram apenas no empate em 0 a 0, no Heriberto Hülse, neste domingo (22). O embate pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcado por duelos físicos, erros de tomada de decisão e ineficiência nas finalizações, principalmente na primeira etapa. Em seguida, no segundo tempo, os donos da casa dominaram totalmente o jogo. Investiram principalmente em jogadas aéreas e chutaram 23 vezes. Contudo, pararam em defesas importantes do Mycael.

O Furacão começou melhor no embate, mas o Tigre passou a ser dominante no jogo ainda durante os primeiros 45 minutos até mesmo pelo receio com a sua situação perigosa na tabela. Já os visitantes passaram a priorizar a Sul-Americana. Com o empate, a equipe paranaense cai para a 13ª posição, com 31 pontos. Já os catarinenses permanecem na 15ª colocação, com 29 pontos.

Athletico tem melhor início na primeira etapa, mas perde domínio

A primeira boa oportunidade do jogo veio aos cinco minutos de jogo e foi pelo lado do Athletico. O volante Gabriel roubou a bola no campo de ataque e Julimar finalizou para fora. O Criciúma demonstrava nervosismo e afobação, principalmente pela situação perigosa na tabela. Mesmo assim, quase conseguiu tirar o zero do placar. Após dividida entre Marcelo Hermes e Madson, o lateral do Athletico atacou contra o próprio patrimônio. O goleiro Mycael fez defesa importante e o zagueiro Thiago Heleno tirou para escanteio.

Posteriormente, aos 15, o goleiro Mycael fez ligação direta e encontrou Julimar no ataque, ele vence Dudu na disputa e serve Cuello, mas para em defesa de Gustavo. Quatro minutos depois, o Tigre cresceu na partida. Em cruzamento de Marcelo Hermes na medida para Allano. No entanto, o atacante do Criciúma cabeceou fraco. Aos 29, os donos da casa assustaram novamente. Depois de tentativa de finalização cruzada de Dudu, Fellipe Mateus apareceu como elemento surpresa e carimbou a trave.

Criciúma martela na segunda etapa

O roteiro continuou no segundo tempo. Bastante vontade pelo lado do Criciúma, preocupado com sua situação na tabela. Marcelo Hermes e Fellipe Matheus tentaram avançar para o ataque, mas se embolaram. Aos três minutos, Julimar faz bom cruzamento, mas Di Yorio falha no cabeceio. Em seguida, os donos da casa mudaram a estratégia e finalizaram de fora da área. Primeiro, o zagueiro Rodrigo se antecipou no meio de campo, arrancou, arriscou chute e obrigou Mycael a fazer defesa difícil. Após isso, foi a vez de Newton, que levou a melhor sobre os adversários e tentou de longe. A bola levou muito perigo ao passar sobre o travessão.

Marcelo Hermes cobrou falta aos 15 minutos para dentro da área e encontrou Allano. O meio-campista conseguiu o cabeceio, mas Mycael impede o gol em defesa difícil. Em outra cobrança de falta do lateral-direito do Criciúma, mais uma boa chance. A bola por pouco não entrou no gol do Furacão, faltou apenas alguém para completar e Di Yorio tirou da área. Aos 29, o goleiro do Athletico voou para impedir o gol do Tigre depois de mais um cabeceio, dessa vez de Bolasie. O Criciúma não desiste na reta final. Ronald invade a área e cria boa oportunidade para Bolasie, mas Mycael defende mais uma vez. O jogo fica aberto e o Athletico tentou tirar o zero do placar em contra-ataques com Cuello e Felipinho, mas o arqueiro Gustavo, do Tigre, é essencial para impedir o gol dos paranaenses.

CRICIÚMA 0x0 ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Data: 22/8/2024 (domingo)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Gols: –

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu (Claudinho, 22’/2ºT), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Newton (Felipe Vizeu, 45’/2ºT), Barreto (Ronald, 22’/2ºT), Allano (Arthur Caíke, 36’/2ºT), Fellipe Mateus (Jhonata Robert, 22’/2ºT), Matehusinho; Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

ATHLETICO-PR: Mycael; Madson, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel (Felipinho, 39’/2ºT), João Cruz (Christian, Intervalo) e Praxedes (Erick, 26’/2ºT); Cuello, Di Yorio (Mastriani, 39’/2ºT) e Julimar (Fernando, 17’/2ºT). Técnico: Martín Varini

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões Amarelos: Bolasie (8’/1ºT) e Tobias Figueiredo (39’/2ºT) (CRI); Gabriel (28’/2ºT) e Felipinho (47’/2ºT) (ATH)

Cartões Vermelhos: –

