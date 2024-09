Globo e Galvão Bueno batem o martelo sobre contrato

Após 43 anos, Galvão Bueno deixará de vez a Globo. O experiente narrador, que tem contrato até o fim deste ano, não seguirá na emissora em 2025. A não renovação atende a um desejo das duas partes. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, Galvão Bueno, de 74 anos, seguirá normalmente os seus projetos dentro da emissora. Um deles é o desafio de comandar um reality show com o objetivo de encontrar um novo narrador para a Globo. Ele estará na atração ao lado da jornalista Karine Alves.

Além do reality, Galvão Bueno também estará presente em quadros desenvolvidos para o Esporte Espetacular e em um especial de fim de ano, projeto inserido na última assinatura de contrato entre as partes, feita em 2022.

Posteriormente ao fim do vínculo, a ideia do narrador é voltar o foco para o seu canal no YouTube. Em 2023, Galvão chegou a transmitir uma partida ao vivo da Seleção Brasileira. A exibição rendeu alta audiência e incomodou a Globo. Com o fim do contrato junto à emissora, o narrador tem o interesse de adquirir direitos de transmissão de diferentes eventos, além de voltar a narração. Além disso, Galvão já anunciou que vai realizar a troca de nome de seu canal (atualmente é denominado Canal GB).

Carreira de Galvão Bueno na Globo

Galvão Bueno chegou à Globo em 1981, após brilhar na Band como narrador da F1. Sua estreia foi na narração do jogo entre Jorge Wiltersmann (BOL) e Flamengo pela Libertadores daquele ano. Em seus primeiros anos, cobriu as Copas do Mundo de 1982 e 1986, porém como o 2º na hierarquia. Também foi uma das vozes dos Jogos Olímpicos de 1984.

A mudança de status veio em 1987. Já como nº1 da emissora, foi a voz forte da Copa de 1990. Dois anos depois, contudo, deixou a Globo para uma breve passagem pela extinta Rede OM (Organizações Martinez), após ser convidado para ser diretor de Esportes. Um dos impactos desta mudança foi a valorização da Libertadores na TV brasileira, com a exibição do primeiro título continental do São Paulo.

Após divergências com a Rede OM, Galvão voltou à Globo no início de 1993 para um ciclo histórico. Foram sete Copas do Mundo (1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), marcando gerações com as narrações do tetra e do penta. Também somou mais sete coberturas olímpicas (1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2021).

A última Copa do Mundo do narrador da emissora foi em 2022, no Qatar. Logo após de deixar o posto, Galvão assinou um contrato voltado para a área de entretenimento da Globo. Além de um quadro no ‘É de Casa’, ele também fez participações pontuais durante os Jogos Olímpicos de Paris, em julho.

