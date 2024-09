Fluminense volta a sofrer com gol no fim pelo Campeonato Brasileiro

Com o revés para o Botafogo, no Maracanã, o Fluminense está de volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Tudo indicava que o clássico Vovô terminaria empatado, sem gols, porém Felipe Melo falhou nos minutos finais no lance que resultou no gol de Luiz Henrique. Assim, a jogada aconteceu aos 50 minutos e aumentou a lista de tentos na reta final das partidas.

Das treze derrotas do Tricolor na competição nacional, seis tiveram gols decisivos nos minutos finais (depois dos 35 do segundo tempo), fazendo com que a equipe deixasse pontos pelo caminho e dificultasse seu percurso.

O Fluminense teve a chance de abrir uma vantagem em relação ao Z4, porém se complicou nas duas últimas rodadas. Além do gol tardio do Alvinegro, o time ganhava do Juventude, no Alfredo Jaconi, e permitiu a virada em poucos minutos.

Além disso, três das seis derrotas sob o comando do técnico Fernando Diniz tiveram essa característica, diante de São Paulo, Atlético-GO e Flamengo. Já com Marcão, que ficou de forma interina em duas rodadas, o revés para o Vitória, no Maracanã, aconteceu aos 44, da etapa final.

Por fim, no momento, o Tricolor soma 27 pontos, na 18ª colocação, com um pontos atrás de Corinthians e Vitória e a dois do Criciúma. Na próxima rodada, aliás, o time visita o lanterna Atlético-GO, que tem apenas quatro vitórias no Brasileirão, sendo uma delas diante do próprio time carioca.

Confira a lista de gols no fim que o Fluminense sofreu no Brasileirão

1 – São Paulo 2 x 1 Fluminense: Arboleda aos 38 do 2T;

2 – Fluminense 1 x 2 Atlético-GO: Zuleta aos 49 do 2T;

3 – Fluminense 0 x 1 Flamengo: Pedro aos 40 do 2T;

4 – Fluminense 0 x 1 Vitória: Janderson aos 44 do 2T;

5 – Juventude 2 x 1 Fluminense: Ronaldo, aos 35 do 2T, e Marcelinho, aos 37 do 2T;

6 – Fluminense 0 x 1 Botafogo: Luiz Henrique aos 50 do 2T.

