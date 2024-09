Romero desabafa após atuação de destaque: ‘Ninguém confia’

Decisivo, mas nem sempre o escolhido. Romero teve uma atuação de destaque na vitória do Corinthians por 3 a 0 diante do Atlético Goianiense, com dois gols. As equipes se enfrentaram no sábado (21/9), na Neo Química Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, após a partida, deu um leve desabafo.

Na passagem pela zona mista na Neo Química Arena, o paraguaio ressaltou a importância das contratações do Timão para o restante da temporada. Contudo, enfatizou que ”ninguém confia” no atacante e ele segue sendo escalado como titular e marcando gols.

“O Corinthians foi bem forte nas contratações e trouxe jogadores importantes e de seleção. Eu fico feliz porque também consigo ajudar o time. Ninguém confia, mas estou sempre ajudando nosso Corinthians. Vou continuar trabalhando para que isso aconteça. O mais importante é o Corinthians, independentemente de quem joga. Quero que o Corinthians vença. […] Já acostumei, faz sete anos. Até falei que ninguém escala o Romero no time deles, até vocês (jornalistas). Estou acostumado com isso”, disse Romero.

O atacante, aliás, viu a concorrência aumentar nos últimos meses. Afinal, alguns nomes como Pedro Raul, Pedro Henrique e Talles Magno chegaram durante a temporada, mas ainda não conseguiram se firmar. Já o jovem Wesley, que começou como rosto principal da equipe em 2024, perdeu espaço e acabou vendido.

Agora, o Corinthians trouxe o holandês Memphis Depay, que chegou para ser o ”cara” do setor ofensivo alvinegro. Contudo, mesmo com todas as contratações, Romero segue entregando e mostrando bom futebol.

Romero faz temporada decisiva

Aliás, o paraguaio é um dos que mais atuaram no ano. Ele está no top 5 dos atletas que mais jogaram pelo Corinthians na temporada, com 45 jogos. O atacante só fica atrás de Raniele (47), Garro (46), Hugo (46) e Wesley (46). Este número poderia ser maior, mas o jogador perdeu seis jogos por estar com o Paraguai na Copa América.

Além disso, ele é o vice-artilheiro da equipe na temporada com 13 gols, atrás apenas de Yuri Alberto. O paraguaio também tem uma média de 0,29 tentos por partida.

Assim, Romero passa por mais uma temporada precisando se provar. É importante ressaltar que no ano passado, o jogador teve novo destaque ao ser decisivo na reta final do Brasileiro, livrando a equipe do rebaixamento. Agora, mostra que novamente será crucial para os objetivos do Timão em 2024.

