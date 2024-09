Vasco x Palmeiras quebra recorde de público no Brasil em 2024

O jogador Flaco L..pez, da SE Palmeiras, disputa bola com o jogador do CR Vasco da Gama, durante partida v..lida pela vig..sima s..tima rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na Arena BRB Man.. Garrincha. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) - (crédito: CESAR GRECO)

Em uma tarde de calor em Brasília, Vasco e Palmeiras levaram ao estádio Mané Garrincha cerca de 62.186 torcedores, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o duelo, que terminou com a vitória ao Alviverde por 1 a 0, com gol de Flaco López, quebrou o recorde de público na temporada no futebol brasileiro.

Vale destacar que a renda bruta foi de R$ 7.496.563, a segunda maior da temporada. O confronto ficou, aliás, atrás apenas da final da Supercopa do Brasil, vencida pelo São Paulo contra o próprio Palmeiras, no Mineirão.

Dessa forma, o público deste domingo superou os 60.839 pagantes, que estiveram no triunfo do Flamengo, por 1 a 0, sobre o Bahia, pelas quartas de finais da Copa do Brasil.

Por fim, na próxima rodada, o Alviverde mede forças com o Atlético-MG, dia 28 (sábado), às 18h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro, estádio do Guarani. O Cruz-Maltino, por sua vez, visita o Cruzeiro, no Mineirão, no dia seguinte (29 – no domingo), às 18h30 (de Brasília). Maiores públicos no Brasil em 2024 1º – Vasco 0 x 1 Palmeiras (Brasileirão) – Mané Garrincha – 62.186 (Renda: R$ 7.496.563)

2º – Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) – Maracanã – 60.839 (Renda: R$ 5.713.895)

3º – Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) – Maracanã – 60.536 (Renda: R$ 3.057.608)

4º – Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) – Maracanã – 60.490 (Renda: R$ 3.723.555)

5º – Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) – Maracanã – 60.335 (Renda: R$ 2.020.302)

6º – Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) – Maracanã – 60.292 (Renda: R$ 2.321.970)

7º – Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileirão) – Mané Garrincha – 60.127 (Renda: R$ 6.601.898)

8º – São Paulo 2 x 0 Nacional (Libertadores) – Morumbis – 60.032 (Renda: R$ 5.790.758)

9º – Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) – Maracanã – 59.502 (Renda: R$ 3.832.883)

10º – Flamengo 1 x 1 Vasco (Brasileirão) – Maracanã – 59.463 (Renda: R$ 3.901.630)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.