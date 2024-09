Rodrygo ‘assume’ relacionamento em comentário nas redes sociais de modelo

Os boatos de um romance entre Rodrygo e Bruna Rotta rolam soltos há um tempo e pode ser considerado quase oficial – falta apenas a assinatura. E ao que tudo indica, o atacante do Real Madrid está cada vez mais próximo de assumir seu namoro com a influenciadora, que se mudou para Espanha em junho.

Comentários de Rodrygo em fotos recentes de Bruna deixam ainda mais evidente o clima de romance no ar. Na última foto de Rotta com a camisa do Real Madrid, por exemplo, o jogador brincou sobre ela estar com a cueca dele e depois se declarou.

“Qual foi, mano, pegou minha cueca, né?”, escreveu ele com emojis de risada. Na sequência, deixou um comentário com a palavra “love” e um coração azul. Os comentários repercutiram bastante entre os seguidores do casal, que ainda aguardam a oficialização.

Veja abaixo

Rodrygo e Bruna Rotta

A modelo se mudou para Espanha em junho e levantou ainda mais boatos sobre os rumos da relação com Rodrygo. De lá para cá, os dois deixaram pistas no ar em publicações nas redes sociais, mas nunca postaram algo juntos mostrando o rosto.

Em agosto, por exemplo, Bruna Rotta divulgou um carrossel de fotos com a família do atacante. Em um dos registros, ela aparece acompanhada de um homem com rosto cortado, mas fãs notaram que Rodrygo usou as mesmas joias do rapaz do clique naquela noite.

Rotta tem ido com frequência aos jogos do Real Madrid desde que se mudou de país. Já esteve presente no camarote do Santiago Bernabeu ao lado de amigos e parentes de Rodrygo. Além disso, ela, normalmente, comparece às partidas com camisas que levam o nome do brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.