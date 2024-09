Depay passa por exames após sentir dores no tornozelo esquerdo

O atacante Depay passou por exames em uma clínica de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (23). Ele deixou o duelo contra o Atlético Goianiense, no último sábado (21) reclamando de dores no tornozelo esquerdo. Contudo, nenhuma lesão foi diagnosticada, e o jogador segue trabalhando com o restante do elenco.

Procedimentos do tipo costumam ser feitos pelo Corinthians no CT Joaquim Grava. Entretanto, como o clube está conhecendo melhor o corpo do atleta, o departamento médico preferiu se resguardar e levar Depay a uma clínica especializada por precaução. Ele jogou por 30 minutos na vitória do Timão sobre Atlético Goianiense por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O holandês se queixou de dores ainda no gramado. Aos 28 minutos do segundo tempo, o atacante foi atingido por Freitas em uma tentativa de finalização. Em seguida, levou a mão ao tornozelo esquerdo. Por fim, levou um pisão no mesmo local, onde aumentou as dores.

Como Depay chegou ao Corinthians após dois meses sem atuar, o clube prega cautela. O plano do Timão é que ele readquira ritmo de jogo aos poucos e também não sofra com lesões. Aliás, contusões acabou sendo muito comum no jogador em seu período no Atlético de Madrid, na temporada passada.

Assim, espera-se que Depay esteja à disposição para o duelo contra o Fortaleza, nesta terça-feira (24/9), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ele deve começar a partida novamente no banco de reservas.

