Palmeiras acerta renovação de contrato com Richard Ríos

O Palmeiras acertou, nesta segunda-feira (23/9), a renovação de contrato do volante Richard Ríos. O vínculo se encerrava no final de 2026, mas agora vai até 31 de dezembro de 2028. O camisa 27 foi um dos destaques da seleção colombiana no vice-campeonato da Copa América, em junho, e vem sendo titular do Verdão há seis partidas.

“Primeiro, é agradecer ao Palmeiras e aos dirigentes por confiarem no meu trabalho e me darem confiança para estar aqui. Fico muito feliz por renovar esse contrato, minha família também. Somos muito gratos ao Palmeiras, que me abriu as portas. É algo gratificante para mim e espero retribuir dentro de campo para a torcida e para o clube”, disse Richard Ríos, ao site oficial do Palmeiras.

Ríos chegou ao Verdão depois de se destacar pelo Guarani no Campeonato Paulista de 2023. Inclusive, ele abriu uma categoria de contratações no Palmeiras chamada ”destaque do Estadual”. Foi assim que Rômulo chegou na Academia de Futebol após bom desempenho no Novorizontino neste ano.

Com a camisa Alviverde, são 93 jogos e cinco gols em duas temporadas. Aliás, ele é o terceiro colombiano com mais partidas pelo clube na história e o sexto com mais gols.

“Todo mundo sabe que o calendário do Brasil é bem complicado. Não é fácil, ainda mais para um jogador estrangeiro, vir aqui e conquistar várias coisas, conquistar a titularidade em um time grande. Estou muito feliz, é gratificante jogar no Palmeiras, ser campeão brasileiro, paulista, e agora poder estar na seleção”, finalizou o volante.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.