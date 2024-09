É só tocar? Calleri dobra sua média de gols na Libertadores

O torcedor cansou de dizer que existe uma magia diferente quando se trata de São Paulo e Libertadores da América. O adepto são-paulino sabe que as noites na competição continental são diferentes. Contudo, para o atacante Calleri, jogar o principal torneio do continente também significa muito.

O argentino disputa sua segunda Libertadores pelo São Paulo e, nesta quarta (25/9), contra o Botafogo, é a principal esperança da equipe de conseguir uma classificação para a semifinal. As equipes ficaram no empate sem gols no Nilton Santos e, quem vencer, avança na competição continental.

Calleri tenta repetir o feito que conseguiu em 2016, quando conduziu o São Paulo para a semifinal da Libertadores. Na ocasião, o Tricolor acabou eliminado para o Atlético Nacional, da Colômbia, que se tornaria campeão naquele ano. O argentino, por sua vez, terminou como o artilheiro daquela edição, com nove gols.

Já na atual edição, Calleri marcou dois gols contra o Cobresal, em São Paulo e no Chile, um contra o Barcelona, em Guayaquil, e outro contra o Nacional-URU, na partida de volta das oitavas. São 19 jogos até agora, com 13 gols marcados. A média é de 0,68 por partida. Esse número é 83% maior do que a média geral do centroavante no clube, de 0,37 (75 gols em 202 jogos).

Calleri pode entrar em seleto grupo de artilheiros

Além disso, se realmente for as redes nesta quarta-feira, Calleri entrará num seleto grupo. Afinal, ele chegaria a 14 gols com a camisa do São Paulo na Libertadores. O jogador empataria com Rogério Ceni e Luis Fabiano, como os maiores artilheiros da equipe na Libertadores.

Assim, a torcida e a equipe depositam sua esperança no camisa 9, que, por sua vez, tenta mostrar que também tem uma química diferente com a Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.