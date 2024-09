A Fazenda: ex-affair de Neymar relembra caso com o jogador

Caso entre Fernanda Campos e Neymar ocorreu no período em que jogador mantinha um namoro com Biancardi - (crédito: Fotos: Reprodução / Redes Sociais)

Fernanda Campos, ex-affair de Neymar e participante de ‘A Fazenda 16’, relembrou o episódio em que se envolveu com o jogador. Em uma conversa com Vivi Fernandez, ela deu detalhes de uma mensagem trocada entre eles.

De acordo com a modelo, a busca por ela partiu do jogador.

“Quando eu trocava mensagem com Neymar no começo, ele até zoou nos stories. Pessoal achando que eu estou achando ruim, mas f***-se. A gente tinha terminado. Eu estava em São Paulo e ele me mandou mensagem, ‘Vem aqui’. Era 10 minutos minha casa da dele. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita ‘coincidência'”, revelou a peoa.

Depois que ouve o relato, Vivi pergunta em quais bairros eles estavam. Fernanda revela os locais e ainda brinca com a situação.

“Vila Mariana e eu morava no Campo Belo, perto. O que as pessoas falam que é coincidência é colheita na verdade”, ironizou a modelo.

Caso entre Neymar e Fernanda Campos

O caso entre Neymar e Fernanda Campos veio À tona na véspera do Dia dos Namorados de 2023. Na época, a modelo divulgou em suas redes socias uma troca de mensagens com Neymar, comprovando que os dois haviam tido um relacionamento.

Porém, Neymar namorava com Bruna Biancardi, que estava grávida de Mavie. Com a repercussão, o atacante do Al-Hilal publicou uma carta se desculpando por ter traído a influencer.

