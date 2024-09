Vini Jr ajuda no custo de projeto escolar no Rio de Janeiro

O atacante Vini Jr foi autor de mais uma importante ação social. Isso porque o atacante do Real Madrid investiu na reforma da escola municipal Estados Unidos, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Tal movimento ocorreu por meio do “Instituto Vini Jr” e contou com a ajuda de seu amigo pessoal e astro da NFL, Justin Jefferson, do Minnesota Vikings

Assim, jogador da Seleção Brasileira e o seu amigo utilizaram seus patrimônios para bancar a compra de equipamentos que promoveram a melhoria na escola. Algumas dessas mudanças envolvem a criação de um Centro de Tecnologias Educacionais Base. Assim como um polo de inovação, com estrutura, conceitos educacionais que priorizam a continuação da formação do indivíduo.

Em situação semelhante a outros colégios que também receberam a ajuda de Vini Jr, a escola municipal Estados Unidos passou a contar com um espaço moderno. Além de equipamentos com diversas ferramentas e tecnologias de ponta.

Justin Jefferson adquiriu celulares, notebooks, tablets e televisores. Além disso, teve a ajuda da NFL Brasil e a agência Effect Sport para que os recursos chegassem ao Brasil. O jogador de futebol americano demonstrou ter criado carinho pelo país, principalmente após visita a terras tupiniquins e ida ao Maracanã. Além de admiração pelo projeto do amigo e atacante do Real Madrid. Tanto que em momento posterior decidiu contribuir com o Instituto Vini Jr.

Vini Jr cria instituto para ajudar crianças brasileiras

Após a atitude de investir na reforma da escola municipal Estados Unidos, foram compartilhadas imagens que mostram a emoção das crianças que estudam no local. Aliás, o jogador da Seleção Brasileira também gravou um recado para os pequenos. Vini Jr decidiu criar o instituto para auxiliar jovens estudantes ao bancar com o seu próprio dinheiro a possibilidade de melhores condições de educação para crianças brasileiras.

