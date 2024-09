Peñarol aplica goleada antes de jogo decisivo contra o Flamengo

Peñarol vence com moral no Campeonato Uurguaio - (crédito: Foto: Divulgação / Penarol)

Em meio aos jogos contra o Flamengo pela Libertadores, o Peñarol deu show no Campeonato Uruguaio no domingo (22). Jogando fora de casa, o time do técnico Diego Aguirre venceu o Cerro por 5 a 0, com três gols de Facundo Batista e dois de Matheus Babi, ex-Botafogo. Assim, os aurinegros chegam com ainda mais moral para a partida de quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Aliás, após o compromisso de domingo, Aguirre citou “oportunidade histórica” ao abordar o próximo jogo contra o Flamengo.

“Ainda é um sonho e é verdade que está um pouco mais perto do que há alguns dias, mas vai ser muito difícil. Temos que fazer um tremendo jogo, dar tudo de nós e contar com todas as pessoas. Será uma festa e uma oportunidade histórica”, afirmou o treinador.

Relembre como foi o primeiro jogo

No Maracanã, o Peñarol venceu o Flamengo por 1 a 0. O gol saiu aos 13 minutos de jogo, com Javier Cabrera. O placar, aliás, poderia ter sido ainda maior. Durante o confronto, o técnico Tite foi muito cobrado pelos torcedores.

