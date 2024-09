Conmebol define arbitragem argentina para São Paulo x Botafogo

QUITO, ECUADOR - MAY 28: Referee Dario Herrera reacts during a Copa CONMEBOL Libertadores Group D match between LDU Quito and Universitario Deportes at Rodrigo Paz Delgado Stadium on May 28, 2024 in Quito, Ecuador. (Photo by Franklin Jacome/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

A Conmebol definiu a arbitragem para a partida entre São Paulo e Botafogo, na quarta-feira (25), no Morumbis, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Dessa forma, quem vai comandar o duelo é o árbitro Dário Herrera.

O argentino estava à frente de duas partidas do Alvinegro no Nilton Santos. Primeiro, no empate por 0 a 0 contra a LDU pela Copa Sul Americana no ano passado. Depois, esse mais recente, na vitória por 2 a 1 contra a equipe equatoriana na fase de grupos da Libertadores nesta temporada.

Assim, esse será o terceiro jogo do Botafogo em que o Dário estará no comando nos últimos dois anos. Além dele, os assistentes Ezequiel Brailovsky e Cristián Navarro, o 4° árbitro Maximiliano Ramirez (ARG) e no VAR, Mauro Vigliano e Jorge Baliño, também são da Argentina.

São Paulo e Botafogo entram em campo na busca pela classificação para a semifinal da Conmebol Libertadores. No jogo de ida, o confronto ficou no empate sem gols no Nilton Santos. Assim, quem vencer garante a vaga para a próxima fase da competição. Por outro lado, um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

A última vez que o Alvinegro disputou a semifinal da competição foi há 51 anos. Na época, o Glorioso foi eliminado pelo Colo-Colo. Já o Tricolor não chega nesta fase na Libertadores desde 2016, quando perdeu para o Atlético Nacional.

