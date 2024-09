Luiz Henrique se torna vice-artilheiro do Botafogo na temporada

Luiz Henrique é referência no ataque do Botafogo - (crédito: Vitor Silva/Botafogo.)

Luiz Henrique é uma das peças fundamentais do Botafogo nesta temporada. E agora, é a principal referência no ataque do Alvinegro. Com o gol marcado no clássico contra o Fluminense, o jogador tornou-se o vice-artilheiro da equipe no ano com nove gols – apenas atrás de Júnior Santos, que tem 18, mas está fora por lesão há dois meses.

Dessa forma, o atacante que chegou no início da temporada ao clube carioca, chegou aos nove gols em 41 partidas. Assim, passou Savarino, Tiquinho Soares e Eduardo, todos com oito.

O Alvinegro desembolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 106,6 milhões na cotação atual), valor que inclui possíveis metas e bônus para contar com o atacante de 23 anos no elenco. Vale lembrar que essa foi a segunda maior contratação da história do clube – perdeu recentemente com a chegada de Thiago Almada. Visando a conquistar títulos, o retorno dentro de campo mostra que o investimento valeu a pena.

Luiz Henrique, portanto, comanda o poderoso ataque do Botafogo, que desde que Artur Jorge assumiu o comando da equipe, em maio, 19 jogadores já balançaram as redes. Ou seja, diferente do ano passado com Tiquinho Soares, não tem um artilheiro definido no elenco. No entanto, quem mais marcou desde que o técnico assumiu foi o camisa 7.

Aliás, no Brasileirão, o Glorioso tem o melhor ataque, com 46 gols – e vai precisar dessa versatilidade para se classificar na Libertadores. Depois de um empate sem gols contra o São Paulo, o Alvinegro busca a vitória no Morumbis, na quarta-feira (25), para garantir a vaga na semifinal da competição após 51 anos.

