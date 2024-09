Cristiane recebe quadros por quebra de recordes

Cristiane, atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, recebeu quatro quadros do Guinness World Records por quebrar recordes históricos. Das quatro marcas, três foram por conta de seus feitos com a Amarelinha. Em sua conta no Instagram, ela celebrou os prêmios.

“Sonhos que viram realidade. Feliz demaaais de ser oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a maior artilheira de Jogos Olímpicos. E ainda conquistei outros três recordes. Que momento! Obrigada a todos que estiveram nessa caminhada comigo, muito feliz e honrada”, publicou Cristiane.

Veja os recordes

Maior artilheira do futebol feminino em Jogos Olímpicos (14 gols)

Maior artilheira olímpica de todos os tempos, entre homens e mulheres (14 gols)

Maior número de gols marcados em uma única edição de Libertadores (15 gols)

Jogadora mais velha a marcar um hat trick em edição de Copa do Mundo feminina, em 2019, contra a Jamaica.

