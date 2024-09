Botafogo tem três jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira

O Botafogo pode ter novos representantes na Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. Além de Luiz Henrique, que defendeu a equipe canarinho na última vez, a pré-lista de Dorival Júnior conta com o goleiro Jhon e o atacante Igor Jesus.

Em outubro, o Brasil vai enfrentar o Chile e o Peru, nos dias 10 e 15, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação, portanto, será nesta sexta-feira (28). Dessa forma, os clubes receberam a lista com 50 nomes na última semana. Destes, 23 serão convocados de forma definitiva.

Jhon e Igor Jesus são alguns nomes de destaques do Alvinegro nesta temporada. Ambos chegaram à equipe este ano e são titulares com Artur Jorge. O goleiro está desde o início da temporada, quando chegou junto ao Santos após um período de empréstimo ao Valladolid, da Espanha.

O atacante, por sua vez, chegou de graça na última janela de transferências, via pré-contrato assinado após o vínculo com o Shabab Al-Ahli terminar. Até o momento, já marcou seis gols e deu uma assistência pelo Alvinegro.

Assim, com Luiz Henrique, Jhon e Igor Jesus, o Botafogo volta a campo em busca de uma classificação para a semifinal da Libertadores que não acontece há 51 anos. O Alvinegro enfrenta o São Paulo, na quarta-feira (25), no Morumbis, às 21h30 (de Brasília). Como o primeiro jogo ficou no empate sem gols, quem vencer se classifica. No entanto, um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

