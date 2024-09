Palmeiras anuncia a renovação de contrato com Vanderlan até 2028

“Primeiramente, agradeço a Deus. E agradeço também ao Palmeiras, que me abriu as portas para realizar o maior sonho da minha vida, que era ser jogador profissional, e segue me dando oportunidades agora de renovar, jogar e mostrar o meu talento”, afirmou o jovem, de 22 anos.

Vanderlan está no Palmeiras desde o sub-15. Na base, conquistou inúmeros títulos, como Mundial de Clubes Sub-17, a Copa do Brasil Sub-17, a Supercopa do Brasil Sub-17, o Brasileiro Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

“Sou muito grato a todos os meus companheiros de equipe, a todos os profissionais do Palmeiras, pois, sem eles, nada seria possível. Me sinto muito feliz e espero dar muitas alegrias para a torcida palmeirense”, declarou.

No profissional, o lateral já atuou em 79 jogos, com um gol e seis assistências. Vanderlan foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco no último domingo, no Mané Garrincha, em Brasília. Ele se aproveitou da suspensão de Caio Paulista e da grave lesão de Piquerez para começar jogando contra o Cruz-Maltino.

No elenco principal do Palmeiras, o defensor conquistou a Libertadores (2020 e 2021), o Brasileiro (2022 e 2023), a Supercopa (2023) e o Paulistão (2022, 2023 e 2024).

