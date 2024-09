Árbitro detalha expulsão de Carlinhos e cita soco do jogador na cabine do VAR

O árbitro Matheus Candançan, que apitou Grêmio x Flamengo no domingo (22), detalhou na súmula da partida a expulsão de Carlinhos, atacante rubro-negro. Além de detalhar o que viu do lance, ele também citou o soco do atleta na cabine de revisão do bar, quebrando parte da estrutura.

“Motivo: For culpado de conduta violenta – Expulso por conduta violenta, ao desferir um tapa no rosto de seu adversário, senhor Walter Kannemann, número 04, fora da disputa de bola, o mesmo precisou de atendimento medico e continuou na partida. Após a expulsão, a caminho do vestiário, o jogador desferiu um soco na área de revisão do var, quebrando o acrílico”, explicou o árbitro.

Por conta da atitude de Carlinhos, ele pode ser enquadrado no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em “danificar praça de desportos, sede ou dependência de entidade de prática desportiva”. Assim, pode receber suspensão de 30 a 180 dias, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Logo após o jogador do Flamengo socar a cabine do VAR, ele escutou um torcedor do Grêmio o chamando de “macaquinho”. O clube, assim, emitiu um notificado denunciando o caso. Posteriormente, o Imortal também publicou uma nota, afirmando que identificou o torcedor, que afirmou ter dito “tá bravinho”.

