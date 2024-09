Éder reforça importância de uma vitória do América-MG sobre a Ponte Preta

Éder é um dos pilares do sistema defensivo do América-MG - (crédito: Crédito: América-MG / Divulgação)

Uma vitória para deixar a equipe a um passo do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. É o que precisa o América-MG nesta terça-feira (24/09), às 21h30 (de Brasília), contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O Coelho, que tem entre os líderes do elenco o experiente zagueiro Éder, está a apenas quatro pontos do Vila Nova, time que ocupa, no momento, a quarta colocação, e espera mostrar sua força nesta reta final da competição para retornar à elite.

Para cumprir tal objetivo, porém, o América-MG precisa mudar seu retrospecto longe de seus domínios. Ao contrário dos jogos no Independência, onde o time se mantém invicto na temporada, com 11 vitórias e 7 empates, a história é outra fora de casa. Como visitante, a equipe não vence há mais de quatro meses. O último triunfo, inclusive, no dia 20 de maio, foi justamente sobre o rival da Ponte Preta, o Guarani, um 2 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa.

LEIA TAMBÉM: Vasco acerta contratação de três jogadores do América-RN sub-20

“Temos a consciência de que precisamos fazer fora de casa o que fazemos no nosso estádio, diante do nosso torcedor. É o que falta para engrenarmos uma arrancada e ficarmos de vez no bloco de cima, entre os quatro primeiros. O que importa é que temos feito boas partidas, o time vem de um resultado consistente contra o Paysandu e precisamos manter esse ritmo. Faltam apenas 11 partidas para concluirmos nosso objetivo de voltar para a Série A”, disse Éder.

América-MG tem a quinta melhor defesa da Série B

O zagueiro, inclusive, é um dos responsáveis por fazer da equipe uma das menos vazadas do campeonato, com apenas 22 gols sofridos, só superada por Santos (19), Novorizontino (21), Mirassol (21) e Operário-PR (21). O que faz com que o América-MG seja o segundo time com menos derrotas até aqui na Série B (6). O atual líder Novorizontino perdeu cinco. Éder sabe que, para figurar entre os primeiros, um time precisa mesmo ter um forte sistema defensivo.

“Não é mistério para ninguém que, para uma equipe ser campeã, é necessário ter uma defesa sólida, que impõe respeito ao adversário. Temos grandes peças no setor, assim como também contamos com os outros setores bem fortes. E é esse grupo que tem feito de tudo para recolocar o América-MG no seu devido lugar”, completou Éder, lembrando que o ataque do time é o quinto melhor do campeonato, com 33 gols marcados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.