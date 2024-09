Trio volta a treinar com bola e fica perto de retorno no Botafogo

O Botafogo teve novidades no treino desta segunda-feira. Júnior Santos, Eduardo e Cuiabano, que se recuperaram de lesão, participaram de uma parte do treino por Artur Jorge durante a manhã no Espaço Lonier, CT do clube.

Eduardo lesionou a coxa direita em jogo contra o Vitória, em julho, e a expectativa inicial do clube era de uma recuperação em cinco meses. Contudo, o tratamento foi mais rápido que o esperado e o atleta ainda pode aparecer em campo esse ano.

Destaque no início do ano, o atacante Júnior Santos fraturou a tíbia em julho após jogo contra o Internacional e passou por procedimento cirúrgico. O diagnóstico de retorno divulgado pelo Botafogo foi de três meses. A expectativa é pela volta aos gramados em outubro.

Por fim, Cuiabano teve uma lesão moderada no músculo posterior da coxa direita no começo do mês, o problema menos grave dos três atletas. O defensor, aliás, deve retornar às atividades também no mês que vem.

Líder do Brasileirão, o Botafogo também briga por uma classificação às semifinais de Libertadores. Nesta quarta-feira, encara o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final. O Glorioso precisa de uma vitória para avançar na competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.