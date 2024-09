Abel é denunciado pelo STJD por gesto obsceno em Palmeiras x Flamengo

Abel Ferreira no comando do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, pela expulsão no duelo contra o Flamengo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador foi expulso no segundo tempo do duelo que terminou com a eliminação da equipe paulista.

O árbitro Anderson Daronco, afinal, expulsou Abel Ferreira aos 38 minutos da etapa final por “praticar gesto obsceno contra as decisões arbitragem, de maneira ofensiva, tocando suas partes íntima”. Daronco, aliás, revisou o lance e aplicou o cartão vermelho.

O STJD vai julgar Abel Ferreira na próxima quinta-feira (26), às 10h (de Brasília). Ele foi denunciado nos seguintes artigos do CBJD: 258, parágrafo 2º, II e 171, parágrafo 1º do CBJD.

Abel Ferreira explicou gesto

Na época, o comandante do Palmeiras, aliás, justificou que o ato não foi diretamente à equipe de arbitragem.

“Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, que o Palmeiras tem vista de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, que não concordo. E como foi uma arbitragem sobretudo na segunda parte em que parou muito. É preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece a falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço o gesto, de que o árbitro não teve coragem. Não teve coragem”, afirmou Abel ao “Canal do André Hernan”.

