Remo do Corinthians vence mundial master com atletas representantes do DF

A delegação de remo masters do Corinthians fez história e se tornou a primeira equipe sul-americana a ser campeã mundial. O marco veio nos braços de 35 atletas, dos quais três são de Brasília, que conquistaram o Campeonato Mundial da categoria, realizado entre 11 e 15 de setembro, em Brandemburgo, na Alemanha. O resultado sacramentou a Tríplice Coroa do time paulista, campeão do Brasileiro, Sul-Americano e do mundo.

A competição, que contou com 3.544 atletas de 722 clubes, representando 51 países, ocorre há 50 anos em sedes da Europa e da América do Norte. A equipe do Corinthians competiu em 84 provas e somou 740 pontos, vantagem de 200 pontos a mais que o segundo colocado.

“Foi uma conquista surpreendente. Quando o Corinthians anunciou que iria para o Mundial em busca do título, poucos acreditaram que seria possível. Ter participado e presenciado esse feito foi emocionante. Com certeza, o gosto foi mais especial por ter sido a primeira vez que um clube sul-americano ganhou o campeonato. Participar deste fato histórico me enche de alegria”, compartilhou Lília de Oliveira, presidente da Federação de Remo de Brasília e uma das candangas presentes na delegação.

A brasiliense participou das provas de duplo skiff e do dois sem timoneiro, ambas em parceria com Luciana Bex. Moradora da capital e membro de uma equipe local, a atleta reforça o Corinthians em competições da categoria masters, mas faz a preparação no Distrito Federal.

O cronograma é de treinos de segunda à sexta-feira em Brasília, para depois, quando houver competições, se juntar ao restante do time paulista. A ideia do clube corintiano, inclusive, era um projeto ambicioso, concentrando talentos da classe, e deu certo. O primeiro passo foi o título Sul-Americano, em abril, e depois o Brasileiro, em julho.

O resultado no Mundial sacramentou um ano irretocável da equipe, com a conquista da Tríplice Coroa, feito alcançado pela primeira vez por um clube da América do Sul. “Ano perfeito! Agora é buscar repetir o desempenho e ir em busca dos bicampeonatos. Uma das metas é buscar o título de primeiro lugar da equipe feminina no Mundial de 2025, que ocorrerá na Espanha”, projetou e comemorou Lilia.