Promessa de reforços e classificação à Libertadores, Cruzeiro de Diniz será ambicioso

O Cruzeiro teve uma segunda-feira (23) bastante movimentada. Primeiro, demitiu Fernando Seabra e, rapidamente, anunciou Fernando Diniz, que assinou contrato até o final de 2025.

Aliás, Fernando Diniz foi convencido a trabalhar no clube mineiro. Ele deixou o Fluminense no início do Brasileirão, após o pior começo de temporada do tricolor carioca. No entanto, no Cruzeiro, prometeram ao atual campeão da Libertadores um time forte e com investimentos.

Leia também: Cássio lamenta empate do Cruzeiro e analisa próximos jogos no Mineirão

Mattos e Lourenço prometeram reforços para Diniz no Cruzeiro

Pedro Lourenço, atual dono da SAF Celeste, e o diretor de futebol Alexandre Mattos garantiram que Diniz receberá reforços durante sua passagem pelo Cruzeiro. Até agora, mesmo com Seabra, o clube já contratou Kaio Jorge, Walace, Matheus Henrique, Lautaro Díaz e o goleiro Cássio.

Porém, Fernando Diniz terá a missão de classificar o Cruzeiro para a Libertadores de 2025. Ele lutará em duas frentes: pelo Brasileirão e pela Sul-Americana. Um dos fatores que facilitou o acerto foi o fato de o técnico considerar o time mineiro historicamente ofensivo em seu estilo de jogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.