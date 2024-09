Polícia prende mais de 150 pessoas após confusão entre torcedores do Paysandu

Os torcedores do Paysandu proporcionaram cenas lamentáveis antes do jogo contra o Sport, no estádio da Curuzu. E teve consequências. Mais de 150 pessoas foram presas nesta segunda-feira (23) após confronto entre, possivelmente, membros de torcida organizada. Eles se envolveram em episódio de violência em Belém. A confusão foi no início da tarde, cerca de seis horas antes da partida.

A confusão aconteceu na avenida Almirante Barroso no cruzamento com a travessa das Mercês. Ao menos uma pessoa foi sofreu bastante com agressões, inclusive com golpes de capacete. A polícia não confirmou se ela precisou ir para o hospital.

Após a confusão no início da tarde, a rua ficou com pedaços de pedras e madeira quebrados. Lojas do entorno também ficaram danificadas. Um suposto artefato está com policiais, que apuram se o objeto pode ser uma bomba caseira, mas sem comprovação pela polícia. O Paysandu, aliás, comunicou que “presta total apoio às autoridades” para ajudar na investigação dos torcedores.

Dentro de campo, o Paysandu, aliás, perdeu para o Sport por 1 a 0, na Curuzu. Com o resultado, o Leão entrou no G4 da competição. O time comandado por Pepa, agora em terceiro lugar, chegou aos 46 pontos. Já o Papão ficou estacionado em 16º, com 30, somente dois a mais em relação ao Ituano, equipe que abre o Z4.

