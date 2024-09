Hulk se isola como maior artilheiro da Arena MRV e do Atlético em 2024

Hulk segue atingindo números incríveis pelo Atlético. No último domingo (22), mesmo saindo do banco de reservas, ele marcou o terceiro gol na vitória sobre o Bragantino, em jogo realizado na Arena MRV pelo Brasileirão.

Agora, o camisa 7 é isoladamente o maior goleador da Arena MRV, com 16 gols, superando seu companheiro de ataque, Paulinho.

Com o gol marcado contra o Bragantino, Hulk, aliás, também quebrou um jejum de cinco partidas sem balançar as redes. Ele é a principal esperança do Galo para reverter o confronto contra o Fluminense nas quartas de final da Libertadores.

No geral, Hulk se tornou o artilheiro do Atlético na atual temporada, com 16 gols. Paulinho, que tem 15, não marca há seis partidas.

Artilheiros do Atlético na Arena MRV

Hulk: 16 gols em 28 jogos

Paulinho: 15 gols em 30 jogos

Gols de Hulk na Arena MRV:

Atlético 3 x 0 RB Bragantino: um gol de Hulk.

Atlético 2 x 1 Corinthians: dois gols de Hulk.

Atlético 2 x 0 Vasco: dois gols de Hulk.

Atlético 2 x 4 Flamengo: dois gols de Hulk.

Atlético 1 x 1 Bahia: um gol de Hulk.

Atlético 4 x 0 Caracas: um gol de Hulk.

Atlético 2 x 2 Cruzeiro: um gol de Hulk.

Atlético 2 x 0 América-MG: um gol de Hulk.

Atlético 4 x 0 Democrata: um gol de Hulk.

Atlético 3 x 0 Grêmio: um gol de Hulk.

Atlético 2 x 1 Goiás: um gol de Hulk.

Atlético 3 x 1 Fortaleza: um gol de Hulk.

Atlético 1 x 2 Coritiba: um gol de Hulk.

