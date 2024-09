Ponte Preta x América-MG: escalações, onde assistir e arbitragem

Ponte Preta e América-MG medem forças nesta terça-feira (24/9), às 21h30, no Moisés Lucarelli, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Macaca é a 13° colocada, com 32 pontos, apenas quatro à frente do primeiro time da zona de rebaixamento. Assim, uma vitória diante de seu torcedor é crucial. Já o Coelho está na sétima posição, com 41 pontos somados, também a quatro pontos mas da zona de acesso para a Série A e também precisa dos três pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega a Ponte Preta

Na última rodada da Série B, a Ponte Preta bateu o CRB fora de casa e conseguiu criar alguma distância para a zona de rebaixamento. Assim, com 32 pontos, a Macaca tenta somar mais três pontos para se distanciar ainda mais da zona de descenso. Para a partida, o técnico Nelsinho Baptista pode manter o time que venceu os alagoanos, mas ainda tem de esperar para saber se terá as presenças de Emerson Santos, Heitor Roca e Luiz Felipe. Afinal, o trio vem sofrendo com desgaste muscular e podem ser poupados. Por fim, Castro e Jeh, lesionados são ausências no embate.

Como chega o América-MG

Já o Coelho chegou aos 41 pontos depois de derrotar o Paysandu na última rodada da Série B. Assim, a equipe está a quatro pontos do G-4 e próximo de voltar para a elite do futebol nacional. Assim, o técnico Lisca espera ter ao menos algum dos vários lesionados que a equipe tem. Uma série de atletas não poderá entrar em campo por conta de lesões musculares. Além disso, o zagueiro Ricardo Silva está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo que recebeu na última partida.

PONTE PRETA X AMÉRICA-MG

Série B-2024 – 28ª rodada

Data e horário: 24/9/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Heitor Roca; Emerson Santos, Emerson, Ramon Carvalho, Elvis e Dodô; Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

AMÉRICA-MG: Elias, Mateus Henrique, Lucão, Éder e Marlon; Fernando Elizari, Juninho e Alê; Rodriguinho, Adyson e Brenner. Técnico: Lisca.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e : Fabiano Da Silva Ramires (ES)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

