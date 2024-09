Milito indica retorno de Saravia para decisão contra Fluminense, pela Libertadores

O Atlético é um dos clubes que mais sofre com o departamento médico cheio de jogadores. Para o duelo de quarta-feira (25) contra o Fluminense, pelas quartas de final da Libertadores, o técnico Gabriel Milito atualizou a situação dos lesionados. De acordo com o treinador, além de Alisson, é difícil que os atletas retornem para a próxima partida. Contudo, há uma esperança para o lateral Saravia.

“Vamos ver como chega o Saravia. Otávio não chega, Zaracho não estará disponível. É difícil que os jogadores que estão fora retornem, a exceção é Alisson. De resto, para estar disponível em um jogo tão decisivo, o único que pode ser opção é o Saravia. Os tempos estão muito curtos. Temos mais dois dias para tomar essa decisão”, disse o treinador.

O argentino sofreu uma lesão na coxa direita durante a partida contra o Bahia, no dia 15 de setembro. Embora esteja se recuperando bem, ainda não começou a transição para o treinamento. O Galo precisa virar a partida contra o Flu, já que perdeu por 1 a 0 no primeiro confronto, e conta com o fator casa para conquistar a classificação para a semifinal. De acordo com Milito, a equipe vai fazer o “possível e impossível”.

“Estamos perdendo a série. Temos um jogo em casa, com nossa torcida. Faremos o impossível e o possível para reverter. Tenho confiança nessa equipe. Em jogo grandes, essa equipe aparece, dá a cara. Temos que ter calma e ter tranquilidade, ter inteligência. Sabemos das virtudes deles. Vamos nos preparar bem para esse jogo”, afirmou o técnico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.