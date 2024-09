Santos só empata com Novorizontino e desperdiça chance de reassumir ponta da Série B

Santos fica no empate com Novorizontino - (crédito: Foto: Higor Basso/Novorizontino)

O Santos desperdiçou a chance de retomar a liderança da Série B após sete rodadas. Nesta segunda-feira, o Peixe só empatou com o Novorizontino por 1 a 1, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada da competição. O Tigre do Vale abriu o placar logo aos três minutos, com Pablo Dyego, mas Otero deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A equipe de Fábio Carille teve a posse de bola, mas com dificuldades para criar e saiu vaiada após término do jogo.

Com o resultado, o Santos permanece na vice-liderança, com 50 pontos, um a menos que o líder Novorizontino. Agora, os times já pensam na 29ª rodada da competição. O Peixe encara o Operário-PR, no sábado, às 18, também na Vila. Já o o Tigre do Vale enfrenta a Ponte Preta, na segunda-feira, às 21h, no Jorge Ismael Di Biasi.

1º tempo agitado

Os times mostraram o porque são os líderes da Série B. Ligado desde o início, o Novorizontino precisou de apenas três minutos para abrir o placar com Pablo Dyego se antecipando a Escobar em jogada de bola aérea. Desta forma, o Santos se lançou ao ataque e martelou o adversário até encontrar o empate com Otero tabelando com Wendel Silva. Com a igualdade no placar, o jogo ficou aberto e os dois times criaram chances ou se aproveitaram dos erros adversários para levar perigo, como a boa finalização de Pablo Dyego após uma entregada de Gabriel Brazão dentro da pequena área.

Santos cria pouco e desperdiça chance

A segunda etapa, aliás, manteve o mesmo ritmo do primeiro tempo. O Santos começou mais intenso e pressionou o Novorizontino. No entanto, foi o Tigre do Vale que teve a melhor chance. Waguininho cabeceou e o goleiro Gabriel Brazão espalmou, a bola bateu na trave e voltou na direção do jogador do Santos. O VAR foi acionado, pois a bola ficou bem rente a linha do gol. Depois disso, o Alvinegro Praiano seguiu com a posse de bola e buscou mais lançamentos, porém faltou mais criatividade. A equipe do interior de São Paulo até cresceu e chegou a assustar os donos da casa. Léo Tocantis, aliás, arriscou uma finalização da entrada da área e passou perto do gol. Rodolfo, no fim, colocou uma bola no travessão.

Vaias ao time e Carille

Após apito final, o time do Santos foi vaiado, e o técnico Fabio Carille xingado após o jogo. “Ei, Carille, vai tomar no c…”, gritaram os torcedores. O Novorizontino manteve um tabu contra o Santos. Agora, o Tigre do Vale não sabe o que é perder para o Peixe há oito jogos: são seis vitórias e dois empates. O último triunfo santista se deu no Paulistão de 2017, quando a equipe venceu por 2 a 1.

SANTOS 1×1 NOVORIZONTINO

Série B-2024 – 28ª rodada

Data-Hora: 23/9/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, São Paulo (SP)

Público e renda: –

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Sandry, 33’/2°T), Giuliano (Furch, 27’/2°T); Otero (Laquintana, 27’/2°T), Wendel Silva (Serginho, 33’/2°T) e Guilherme. Técnico: Fabio Carille.

NOVORIZONTINO: Airton; Cesar Martins (Luisão, 20’1°T), Rafael Donato (Renato Palm, 15’/2°T), Patrick (Reverson, intervalo); Eduardo, Rodrigo Soares (Igor Formiga, intervalo), Marlon, Waguininho (Léo Tocantis, 34’/2°T); Pablo Dyego, Rodolfo e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Gols: Pablo Dyego, 3’/1°T (0-1); Otero, 30’/1°T (1-1);

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartão amarelo: Patrick, Igor Formiga, Renato Palm (NOV)

Cartão vermelho: –

